Ace Attorney: nuovo gioco in futuro? Capcom testa l'interesse del pubblico

Capcom ha pubblicato un sondaggio su Ace Attorney per chiedere ai giocatori un parere sul futuro del franchise dopo la pubblicazione di The Great Ace Attorney Chronicles su Nintendo Switch.

La serie "regolare" è ferma da alcuni anni e lo stesso The Great Ace Attorney Chronicles non può definirsi un gioco nuovo dal momento che si tratta dell'edizione occidentale di due titoli usciti in Giappone nel 2015 e 2017. La casa di Osaka vuole ora tastare il terreno per capire come muoversi in futuro, il sondaggio è molto diretto e la compagnia chiede chiaramente quali meccaniche sono piaciute di più e quali invece dovrebbero essere accantonate, inoltre si parla esplicitamente di un un nuovo Ace Attorney, chiedendo al pubblico se sia favorevole o meno al ritorno della saga.

Completando il sondaggio potrete scaricare un wallpaper esclusivo di Ace Attorney, un piccolo regalo digitale per aver fornito preziosi feedback a Capcom. E' presto per capire cosa accadrà esattamente in futuro alla serie, la casa di Osaka sembra interessata a rispolverare alcuni brand del suo glorioso passato, il successo di The Great Ace Attorney Chronicles potrebbe portare alla realizzazione di nuovo giochi con protagonista Phoenix Wright e gli altri personaggi di questo amato universo narrativo.