Ace Attorney: in arrivo due raccolte e un nuovo episodio regolare per Switch?

Due diverse fonti hanno riferito a Kotaku UK i presunti piani per il futuro del franchise, serie sul qualetornerà a investire massicciamente nei prossimi mesi, nello specifico si parla di tre prodotti in arrivo su Switch tra aprile e ottobre 2018.

Il primo gioco dovrebbe essere una raccolta che includerà Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All e Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. La seconda collection includerà invece Apollo Justice Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies e Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice.

Il terzo gioco invece sarà un capitolo regolare della saga, previsto per l'autunno 2018 su Nintendo Switch e smartphone, il titolo conterrà cinque casi al lancio e vedrà Phoenix Wright come protagonista. Niente di quanto riportato è stato confermato da Capcom, non ci resta dunque che attendere eventuali notizie in merito.