Ace Attorney per Nintendo Switch sarà annunciato al Tokyo Game Show?

Il tanto rumoreggiato Ace Attorney per Nintendo Switch potrebbe essere presentato durante il Tokyo Game Show, più precisamente il 22 settembre, quando Capcom terrà un panel dedicato alla serie.

L'evento (della durata di 40 minuti) vedrà la presenza di Motohide Eshiro (Producer) e Shinsuke Kodama (Game Designer) i quali secondo alcuni rumor dovrebbero annunciare il proprio episodio della saga attualmente in lavorazione su Nintendo Switch.

Secondo una serie di voci diffuse nei mesi scorsi, il nuovo capitolo sarà anticipato da due collection di Ace Attorney apparentemente in arrivo su Switch tra ottobre 2018 e aprile 2019: la prima raccolta includerà Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All e Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. La seconda invece Apollo Justice Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Dual Destinies e Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice.

Non ci resta che attendere il 22 settembre per saperne di più sul futuro di Ace Attorney...