Ace Attorney soddisfa Capcom: 'Grande successo internazionale per la serie'

La redazione di Famutsu ha scambiato quattro chiacchiere con Haruhiro Tsujimoto: il Direttore Generale di Capcom ha confermato la stima delle 10 milioni di copie vendute per Street Fighter 6 e si è detto entusiasta del successo ottenuto a livello internazionale dalla serie di Ace Attorney.

Ai microfoni della nota testata videoludica giapponese, l'esponente di Capcom ha fornito dei chiarimenti sulla visione a lungo termine del publisher e sviluppatore nipponico, una strategia incentrata sulla realizzazione di nuove IP e sul 'consolidamento' delle proprietà intellettuali storiche.

Tsujimoto entra nel merito del futuro della serie di Ace Attorney guardando al più ampio lavoro portato avanti da Capcom con Mega Man Battle Network e Ghost Trick: "Il nostro approccio allo sviluppo è influenzato dalla diffusione dei media digitali, se hai un store puoi rendere immediatamente realtà qualsiasi genere di progetto. Nel caso di Mega Man, questo approccio ci ha consentito di pubblicare diverse raccolte di videogiochi, garantendoci un accesso facilitato a statistiche e dati di vendita, e lo stesso dicasi per Mega Man Battle Network. Quanto a Ghost Trick, il regista Shu Takumi ha anche lavorato alla serie di Ace Attorney, che sta avendo un grande successo in tutto il mondo".

Le dichiarazioni di Tsujimoto lasciano quindi presagire un futuro roseo per la saga di Ace Attorney, in ragione della calorosa accoglienza della community e, con essa, dell'entusiasmo nutrito da Capcom. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti dell'azienda giapponese, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di The Great Ace Attorney Chronicles.