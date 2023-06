Ace Attorney Trilogy Apollo Justice arriva su PC e console: trailer dal Capcom Showcase

Dopo aver annunciato il rinvio a tempo indeterminato di Pragmata, il Capcom Showcase prosegue con la presentazione di Ace Attorney Trilogy: Apollo Justice, nuova raccolta dedicata alla celebre serie videoludica.

All'interno della produzione, i fan della serie potranno trovare ad attenderli tre capitoli della serie Capcom. Nello specifico, la scelta della compagnia giapponese è ricaduta su:

Apollo Justice: Ace Attorney ;

; Phoenix Wright: Ace Attorney - Dual Destinies ;

; Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice;

Attualmente in sviluppo, la raccolta di Ace Attorney Trilogy: Apollo Justice proporrà le tre avventure in versione definitiva, con tanto di upgrade grafico e supporto a un ampio set di nuove localizzazioni. Per il momento, Capcom non ha comunicato una precisa data di lancio per la trilogia a tema investigativo, ma l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga. Come evidenziato dal reveal trailer che trovate in apertura a questa news, la raccolta dovrebbe infatti esordire nel corso dei primi mesi del 2024.



Ace Attorney Trilogy: Apollo Justice troverà spazio su molteplici piattaforme, con esordio atteso su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo potrà inoltre essere fruito su PlayStation 5 e Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità.