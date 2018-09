Ace Combat 5 e 6 offerti come bonus preordine di Ace Combat 7 Skies Unknown in Giappone

Bandai Namco Games Japan ha annunciato i bonus preordini e il Season Pass di Ace Combat 7 Skies Unknown per il Giappone, al momento però non è chiaro se gli stessi contenuti verranno offerte anche ai giocatori europei e americani.

Effettuando il preorder del gioco su PlayStation 4 si riceveranno i seguenti bonus: tema dinamico, McDonnell Douglas F-4E e tre skin (Su-37-Yellow13, F-14D-Razgriz e F-15C-Pixy) oltre al porting di Ace Combat 5 The Unsung War.

Leggermente differenti invece i bonus preorder su Xbox One che prevedono l'aeroplano McDonnell Douglas F-4E, tre skin (Su-37-Yellow13, F-14D-Razgriz e F-15C-Pixy) e una copia digitale di Ace Combat 6 Fires of Liberation in versione Xbox 360 compatibile con Xbox One. Prenotando il gioco su Steam invece i giocatori riceveranno il McDonnell Douglas F-4E e le tre skin.

Previsto anche un Season Pass che includerà tre aerei bonus, tre livelli aggiuntivi, brani extra per la colonna sonora e probabilmente altri contenuti non ancora annunciati. Restiamo in attesa di sapere se quanto riportato sopra sarà valido anche per Europa e Nord America, ricordiamo che Ace Combat 7 uscirà in Italia il 18 gennaio 2019 nei formati PS4 e Xbox One, il primo febbraio su PC.