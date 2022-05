Ace Combat 7: i caccia di Top Gun Maverick sfrecciano nel video dell'espansione

La collaborazione tra Bandai Namco e Paramount Pictures per l'espansione di Ace Combat 7 dedicata a Top Gun Maverick parte ufficialmente: l'atteso DLC è disponibile da oggi, 26 maggio, su PC e console, come ci ricorda il team Project Aces con le suggestive scene del trailer di lancio.

Il nuovo pacchetto contenutistico di Ace Combat 7 Skies Unknown comprende i caccia F/A-18E Super Hornet ed F-14A Tomcat, con livree e design ripresi direttamente dai velivoli pilotati da Tom Cruise e dagli altri protagonisti del nuovo kolossal hollywoodiano.

All'interno del Top Gun Maverick Aircraft Set troviamo anche degli emblemi speciali per Maverick, Hangman, Payback, Rooster e Bob, 12 nomi da battaglia (ivi compresi Goose e Cougar) e il celebre brano Danger Zone riarrangiato da Keiki Kobayashi come musica di sottofondo per le modalità multiplayer insieme all'immancabile tema principale di Top Gun.

Date perciò un'occhiata alle immagini e al video di presentazione del nuovo DLC di Ace Combat 7 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa collaborazione. Per rimanere in tema, ricordiamo a chi ci segue che da ieri è disponibile anche l'espansione di Top Gun Maverick per Flight Simulator su PC e Xbox.