Ace Combat 7: come guadagnare punti MRP rapidamente

Portando a termine le varie attività di Ace Combat 7: Skies Unknown si possono guadagnare punti MRP, indispensabili per sbloccare nuovi aerei e upgrade che migliorano le prestazioni dei nostri velivoli. Di seguito vi spieghiamo come accumulare questi punti nel modo più rapido possibile.

I punti MRP rappresentano la valuta in-game del gioco, guadagnabile portando a termine le missioni o i match multiplayer. Questi punti possono essere utilizzati per sbloccare nuovi aerei o per acquistare degli upgrade specifici da applicare ai propri velivoli, così da migliorarne le prestazioni in combattimento. Per guadagnare velocemente i punti MRP in Ace Combat 7 avete a disposizione due opzioni:

Giocare in multiplayer, in assoluto il metodo più rapido per accumulare punti MRP: anche se vi classificherete come il peggior giocatore della partita, arriverete comunque a guadagnare 70.000 punti MRP dopo aver completato il match. In alternativa, se preferite dedicarvi al single player, potete rigiocare le missioni della campagna tutte le volte che volete: nello specifico vi suggeriamo di rigiocare le missioni Farbanti e la missione 19, dato che rispetto alle altre vi permetteranno di guadagnare più punti.

Se invece avete bisogno di qualche consiglio generale per muovere i primi passi del gioco, vi rimandiamo alla nostra Guida introduttiva di Ace Combat 7, dove vi abbiamo spiegato come prendere confidenza con i controlli e come affrontare al meglio i combattimenti.