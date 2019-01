Ace Combat 7 non stupisce sul versante tecnico, secondo Digital Foundry

Ace Combat 7: Skies Unknown è finalmente approdato su console, e la redazione di Digital Foundry ha subito colto l'occasione per analizzare il comparto tecnico.

Stando a quanto riferito dalla redazione inglese, il titolo di Bandai Namco, spinto dal motore grafico Unreal Engine 4, è davvero molto bello da vedere, ma non stupisce affatto per quanto riguarda i meri numeri. Sulla console meno potente del lotto, Xbox One, la risoluzione è ferma a 720p, mentre il framerate oscilla tra i 40 e 50fps. PlayStation 4 riesce a fare di meglio con una risoluzione pari a 972p e un framerate medio di poco superiore ai 50fps. Le due versioni appaiono sostanzialmente simili dal punto di vista grafico e condividono i medesimi asset.

PlayStation 4 Pro e Xbox One X, sono invece ancorate a 1080p e riescono a garantire una presentazione a 60fps - anche se non manca qualche calo nelle situazioni più concitate, specialmente sulla console di Microsoft. Il valore della risoluzione sulle due potenti console è un po' deludente, dal momento che i giochi odierni ci hanno abituati ad una pulizia dell'immagine ben maggiore.

Su PC (piattaforma sulla quale uscirà il primo febbraio) Ace Combat 7: Skies Unknown può essere spinto fino alla risoluzione 4K a 60fps su macchine ben equipaggiate, ma anche qui non mancano alcuni problemi. L'HUD è limitato a 1080p, mentre le opzioni grafiche a disposizione non permettono di migliorare l'aspetto visivo il maniera sensibile rispetto alle controparti console.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a guardare il video di Digital Foundry in apertura, nel quale viene anche fatta una retrospettiva sulla serie.