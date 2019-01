Ace Combat 7: il nuovo diario di sviluppo si concentra su campagna e multiplayer

Manca poco all’arrivo di Ace Combat 7 Skies Unkown Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo Dev Diary presentato da Kazutoki Kono, pronto a fornire uleriori dettagli sulla Campagna e il Multiplayer del gioco targato Bandai Namco.

Che tu giochi su PS4, Xbox One o PC, Ace Combat 7 assicura una modalità Campagna ricca di contenuti E l’online multiplayer con intensi scontri aerei per 8 giocatori che terranno i giocatori incollati per ore e ore. Inoltre, i possessori di PS4 possono divertirsi con le 3 missioni bonus disegnate specificamente per PlayStation VR in aggiunta al gioco.

Ace Combat 7 Skies Unkown decollerà in Italia in versione fisica dal 17 gennaio per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali saranno disponibili dal giorno successivo, mentre per PC via Steam dall’1 febbraio.