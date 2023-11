Ace Combat 7 a quota 5 milioni di copie vendute: a quando un sequel?

Pubblicato nel 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC, Ace Combat 7 Skies Unknown si è rivelato un successo per Bandai Namco: la compagnia nipponica ha infatti confermato che l'ultimo episodio del brand ha raggiunto quota 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Si tratta di un risultato notevole per Ace Combat 7, considerato che la sua serie di appartenenza è piuttosto di nicchia ed erano tra l'altro passati parecchi anni dall'uscita del sesto gioco principale: Ace Combat 6 Fires of Liberation sbarcò su Xbox 360 nel 2007, per poi lasciare spazio ad una breve sequenza di spin-off minori.

Con questi numeri, inoltre, il settimo episodio si conferma l'esponente di maggior successo commerciale dell'intera serie.C'è anche da dire che Bandai Namco ha supportato il gioco piuttosto a lungo, considerato che risale al 2022 il crossover tra Ace Combat 7 e Top Gun Maverick che ha portato all'interno del gioco i caccia ripresi dal film con protagonista Tom Cruise.

Arrivati a questo punto ed alla luce di questi ottimi numeri viene spontaneo chiedersi se vedremo mai un Ace Combat 8 nel prossimo futuro: per il momento Bandai Namco non ha lasciato intendere in alcun modo l'arrivo di ulteriori giochi per il franchise e non sembra essere al lavoro sul prossimo esponente. Difficile comunque che lo studio giapponese voglia rinunciare al brand dati i pregevoli riscontri commerciali ottenuti dal settimo titolo. Da ricordare infine che nel 2022 Bandai Namco ha rinnovato il marchio Ace Combat assieme a molti altri, dunque sembra lecito pensare che prima o poi un Ace Combat 8 possa divenire realtà, chissà quando.