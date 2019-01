Ace Combat 7 segna nuovi record per la serie nel Regno Unito ma Mario resta al primo posto

Ace Combat 7 Skies Unknown debutta al secondo posto della classifica UK di questa settimana registrando il miglior lancio di sempre nel Regno Unito per la serie. Numeri positivi dunque, sebbene il gioco Bandai Namco non sia riuscito a superare New Super Mario Bros U Deluxe, al vertice della Top Ten per la seconda settimana.

Il simulatore di volo ha venduto la maggior parte delle copie (76%) su PlayStation 4 e le restanti su Xbox One, mentre la versione PC non è ancora disponibile e arriverà il prossimo primo febbraio. New Super Mario Bros U Deluxe mantiene la prima posizione nonostante le vendite siano calate del 43% rispetto alla settimana precedente.

Classifica UK del 21 gennaio 2019

New Super Mario Bros U Deluxe Ace Combat 7 Skies Unknown Red Dead Redemption 2 Call of Duty Black Ops 4 FIFA 19 Super Smash Bros Ultimate Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Crash Bandicoot N.Sane Trilogy Spyro Reignited Trilogy

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni con l'arrivo di Resident Evil 2 Remake e Kingdom Hearts 3, due dei titoli più attesi del 2019, entrambi in uscita a fine gennaio. Anche febbraio si prospetta un mese piuttosto movimentato grazie ai lanci di giochi come Jump Force, Crackdown 3, Anthem e Metro Exodus.