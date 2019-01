Ace Combat 7 si mostra in un nuovo spettacolare trailer

Dopo averci permesso di ammirare la sequenza introduttiva del gioco, Bandai Namco Entertainment ha pubblicato un nuovo, spettacolare trailer tratto da Ace Combat 7: Skies Unknown, il nuovo capitolo della serie di simulazioni di volo in dirittura d'arrivo su PC e console.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è caratterizzato da un forte taglio cinematografico, e ci mostra alcune delle scene più spettacolari a cui avremo modo di assistere nel corso dell'esperienza.

L'impatto grafico è certamente notevole, ma le migliorie tecniche apportate dagli sviluppatori non si limiteranno ad incantare dal punto di vista visivo, bensì andranno ad impattare concretamente sul gameplay: grazie alla neo-implementata tecnologia TrueSKY, ad esempio, i giocatori potranno sfruttare le nuvole per cercare di disorientare gli aerei avversari per poi sferrare i propri attacchi a sorpresa.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Ace Combat 7: Skies Unknown sarà pubblicato il 18 gennaio su console PlayStation 4 e Xbox One, mentre arriverà su PC Windows il primo febbraio. Le prime recensioni dedicate al simulatore di volo si sono rivelate positive. Gli sviluppatori hanno assicurato una longevità pari a 50 ore di gioco, se si vorrà completare il titolo al 100%. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.