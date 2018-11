Ace Combat 7 si mostra nel trailer dei Golden Joystick Awards 2018

In occasione della nuova edizione dei Golden Joystick Awards 2018, è stato pubblicato un nuovo trailer di Ace Combat 7: Skies Unknown, il nuovo capitolo della storia serie di combattimenti aerei targata Bandai Namco Entertainment.

Il filmato, che potete ammirare in apertura di articolo, alterna sequenze di gameplay a scene cinematiche, e ci permette di avere un assaggio del senso di ebbrezza che proveremo sfrecciando nel cielo a bordo dei vari velivoli presenti all'interno del titolo. Possiamo inoltre dare uno sguardo ad alcuni dei personaggi che appariranno durante la campagna single player.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Ace Combat 7: Skies Unknown sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 17 gennaio 2019. Thrustmaster ha preparato l'arrivo del nuovo joystick T.Flight Hotas 4 appositamente pensato per accompagnare il debutto del titolo. Per tutti i dettagli aggiuntivi sul simulatore di volo di bandai Namco, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima.