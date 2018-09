Ace Combat 7 Skies Unknown: annunciati bonus preordine, Season Pass e Deluxe Edition

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato i bonus pre-order, il Season Pass e la Deluxe Edition di Ace Combat 7: Skies Unknown, titolo disponibile in Italia in versione fisica dal 17 gennaio 2019 per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali saranno disponibili dal giorno successivo, mentre per PC via Steam dall’1 febbraio.

Bonus pre-order

Chiunque prenoterà Ace Combat 7: Skies Unknown per PlayStation 4, Xbox One o PC via Steam riceverà il Boeing F4-E Phantom II, insieme a 3 skin aggiuntive. Inoltre, chi prenoterà il gioco su PlayStation 4 riceverà Ace Combat Squadron Leader, mentre i giocatori di Xbox One otterranno una copia digitale gratuita di Ace Combat 6: Fires of Liberation.

Season Pass & Deluxe Edition

Il Season Pass del gioco includerà 3 aerei e 3 livelli al prezzo di €24.99. I contenuti saranno anche venduti separatamente a €4.99 l’uno. La modalità Music Player sarà regalata con il Season Pass. La Deluxe Edition di Ace Combat 7 (disponibile solo in versione digitale) conterrà il gioco, il Season pass, 8 emblemi, il Lockheed F-104 Starfighter e sarà disponibile a €94.99.

