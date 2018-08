Ace Combat 7 Skies Unknown arriva in Italia a gennaio 2019!

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia la data di uscita di Ace Combat 7 Skies Unknown il 17 gennaio in Italia per PlayStation 4, Xbox One (le versioni digitali dal 18 gennaio) e 1° febbraio per PC tramite Steam.

Ambientata nello stesso continente Usean come in Ace Combat 3 e Ace Combat 4 la storia ruota intorno alla Seconda Guerra Continentale di Usean, seguita da un attacco da parte di un esercito di aerei senza pilota. I giocatori si troveranno a far parte dell'Unità Penitenziario, una forza militare formata interamente da criminali – e quindi usa e getta – che sono stati incaricati di difendere da questa nuova minaccia.

Ace Combat 7 Skies Unknown avrà anche nuove armi e comandi di volo. Ciò consentirà una vasta gamma di tattiche, tra cui nuove armi e aeroplani futuristici come l’A-10C Thunderbolt II, così come l’F-35C e il velivolo ad alte prestazioni Rafale M. Kazutoki Kono, Brand Director di Ace Combat 7 ha dichiarato: "Il team e io abbiamo lavorato alacremente per produrre un'esperienza che aggiungerà un altro capitolo ricco di azione al franchise Ace Combat, ma soprattutto, che sarà degno del vostro tempo. Grazie ancora a tutti per la pazienza, il supporto e il continuo entusiasmo, e ci vediamo presto nei cieli!"

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia anche due nuovi periferiche di volo da utilizzare con Ace Combat 7 Skies Unknown, T.Flight Hotas 4 Ace Combat 7 Skies Unknown Edition di Thrustmaster e Ace Combat 7 Flight Stick HOTAS per PlayStation 4 di Hori.