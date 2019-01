Ace Combat 7 Skies Unknown: disponibile il filmato introduttivo

Il team Project Aces interno a Bandai Namco ci prepara al lancio ormai imminente di Ace Combat 7: Skies Unknown dandoci in pasto l'ispirata sequenza introduttiva del loro atteso simulatore di combattimenti aerei.

Le scene in cinematica che caratterizzano questo video, che si sommano agli spezzoni di gameplay pubblicati dagli studios nipponici nel corso delle ultime settimane, tratteggiano l'esperienza ludica e puramente visiva che attende coloro che si cimenteranno con le sfide e le missioni della campagna principale.

Tra le novità più attese di Skies Unknown troviamo ad esempio la tecnologia TrueSKY, un middleware grafico per Unreal Engine 4 che promette di regalarci intense battaglie aeree grazie alla possibilità, per l'utente, di "servirsi" delle nuvole per disorientare i piloti nemici variando costantemente la propria strategia d'attacco e le mosse elusive compiute per sfuggire ai missili avversari.

Il lancio di Ace Combat 7: Skies Unknown è previsto per il 17 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Se amate questa serie e volete scoprire quali interventi hanno compiuto i ragazzi del team Project Aces per svecchiarne le dinamiche di gioco e il comparto grafico, su queste pagine trovate la nostra anteprima a cura di Francesco Fossetti.