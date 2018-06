Ace Combat 7 Skies Unknown: disponibile il trailer E3 in versione Director's Cut

Proprio quando si pensava che l’E3 fosse ormai finito, Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato una versione “Director’s Cut” del suo trailer di Ace Combat 7 Skies Unknown, in precedenza mostrato in esclusiva durante lo speciale evento per l’E3 e visto solo dai suoi partecipanti.

Ambientato nel continente di Usea, lo stesso di Ace Combat 3 e Ace Combat 4, la storia gira intorno alla Seconda Guerra Continentale Useana che scoppia nell’anno 2019. I giocatori si uniranno alla Forza di difesa aerea di Osea per ritrovarsi coinvolti in conflitti nei quali sarà impossibile tracciare una linea netta tra buoni e cattivi. L’umanità dei personaggi e la lotta tra velivoli con equipaggio umano e quelli automatizzati faranno parte dell’intero arco narrativo.

Il lancio di Ace Combat 7: Skies Unknown è previsto per il 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam. I giocatori di PlayStation 4 potranno giocare una compagna completa nella modalità standard e godersi un’esperienza esclusiva con caratteristiche sviluppate specificatamente per Sony PlayStation VR.