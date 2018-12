Ace Combat 7 Skies Unknown: l'F-15C sfreccia in volo nel nuovo trailer

Bandai Namco Entertainment ha pubblicato il primo di una serie di trailer dedicati ai vari velivoli che potremo pilotare in Ace Combat 7 Skies Unknown, il nuovo capitolo della serie in arrivo a gennaio.

Il filmato di oggi, che trovate in apertura di notizia, è dedicato all'F-15C (anche conosciuto come McDonnell Douglas F-15 Eagle), caccia di matrice statunitense che ha solcato i cieli per la prima volta nel 1972 ed è entrato ufficialmente in servizio quattro anni dopo. Una buona occasione per goderci alcuni brevi spezzoni di gameplay inediti e osservare da vicino i modelli degli aerei. Come affermato sopra, si tratta solamente del primo di una lunga serie di filmati dedicati ai velivoli presenti nel gioco: nel corso delle settimane che ci separano dal lancio verranno pubblicati altri 14 trailer. Augurandovi una buona visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Ace Combat 7: Skies Unknown sarà disponibile a partire dal 17 gennaio su PC, Playstation 4 (con supporto a Playstation VR) e Xbox One. Se il titolo di Project Aces ha suscitato il vostro interesse, vi consigliamo di dare un'occhiata al recente video interamente dedicato alle opzioni per il potenziamento degli aerei. Se invece volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra anteprima.