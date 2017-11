Ace Combat 7 Skies Unknown: il nuovo trailer presenta la modalità VR

ha pubblicato un nuovo gameplay trailer didedicato alla modalità in realtà virtuale pensata per. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Chi non ha mai sognato di essere un pilota? Ora tutti i nostri sogni diventano realtà con Ace Combat 7 Skies Unknown in VR, che darà a ogni giocatore la possibilità di pilotare un aereo in un cockpit realistico. Per mostrare questa esperienza assolutamente unica, Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato oggi il primo trailer della modalità VR, che consentirà di immergersi nel cuore della battaglia da una prospettiva assolutamente inedita.

Il video offrirà per la prima volta anche una visuale dell’aereo nell’hangar in VR, in cui i giocatori potranno ammirare i propri caccia in scala reale. Oltre all’ambientazione realistica, Ace Combat 7 Skies Unknown offre un’esperienza di gioco molto strategica con la possibilità di agganciare più bersagli e attaccare i nemici a terra. Queste caratteristiche tattiche metteranno davvero alla prova le abilità di volo dei giocatori.

Ace Combat 7 Skies Unknown sarà disponibile nel 2018 per PlayStation 4, Xbox One, e PC tramite Steam. I possessori di PlayStation 4 potranno giocare all’intera campagna nella modalità tradizionale, oltre a un’esperienza esclusiva con funzionalità specifiche sviluppata appositamente per PlayStation VR.