Ace Combat 7 Skies Unknown si mostra in 28 minuti di gameplay

Il nuovo capitolo del celebre simulatore di volo di Bandai Namco, Ace Combat 7: Skies Unknown, è in uscita oggi, e in molti non vedono l'ora di vedere il titolo in azione. Per saziare la curiosità dei giocatori, è stato diffuso online un filmato che mostra i primi 28 minuti dell'attesissimo gioco.

Nel filmato è possibile vedere la sequenza iniziale in stile cinematografico, che spiega un po' la backstory di uno dei personaggi principale, Avril Mead, che preferiamo farvi scoprire direttamente da soli. A seguire, viene mostrata una sequenza di progettazione della battaglia, che porta poi direttamente alla prima missione da compiere, che ci catapulta nel bel mezzo dell'azione a bordo del nostro aereo e nei panni del protagonista del gioco: Trigger.

La prima sfida rappresenta un buon modo per dare un'occhiata agli ambienti di gioco, che visivamente sembrano davvero molto validi, e per iniziare a prendere confidenza con i comandi, cosa fondamentale per le successive e più difficili missioni. Una volta superato il quadro, dopo un breve replay del primo livello, si può notare la schermata che riepiloga i risultati, che porta poi ad una nuova cutscene, che riporta il centro dell'attenzione su Avril.

Oltre alla campagna single player, nel gioco è presente anche una corposa modalità multiplayer, che prevede anche delle sfide in stile Battle Royale, per la felicità degli amanti del genere tanto in voga nell'ultimo periodo. Se anche voi volete avere un primo breve assaggio del simulatore di volo, ieri è stata resa disponibile (solo in Giappone) la demo VR del nuovo gioco di Bandai Namco, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Ace Combat 7.