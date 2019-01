Ace Combat 7 Skies Unknown spicca il volo nel trailer di lancio

Bandai Namco Games ha pubblicato oggi il trailer di lancio di Ace Combat 7 Skies Unknown, disponibile nel momento in cui scriviamo solamente sui canali ufficiali giapponesi del publisher, e non ancora tradotto in lingua inglese.

"Diventa un asso e solca cieli fotorealistici con libertà assoluta di movimento. Abbatti i mezzi nemici e prova il brivido degli scontri aerei in azioni fedelmente rappresentate! Combattere nei cieli non è mai stato così bello e divertente! Con questo capitolo, Project Aces punta a rivoluzionare il cielo e offrire un'esperienza talmente appassionante da farti sentire al comando di un vero aereo! Ambiente e condizioni meteorologiche influenzano aereo e HUD, aggiungendo una sensazione di realismo inedita in un gioco di combattimento aereo. Ti attendono epici sconti nei cieli!"

Ace Combat 7 Skies Unknown uscirà il 18 gennaio in Europa su PlayStation 4 e Xbox One, la versione PC verrà invece distribuita via Steam dal primo febbraio.