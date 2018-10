Ace Combat 7 Skies Unknown: svelata la Collector's Edition

Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di svelare maggiori dettagli sulla Collector's Edition di Ace Combat 7: Skies Unknown, in arrivo in Italia in versione fisica dal 17 gennaio 2019 per PlayStation 4 e Xbox One.

La Collector's Edition di Ace Combat 7: Skies Unknown sarà numerata singolarmente, e includerà i seguenti contenuti:

Una copia di Ace Combat 7: Skies Unknown

Il Season Pass con inclusi 3 aerei, 3 missioni e la modalità Music Player

Modellino esclusivo in metallo dell'Arsenal Bird (40cm:500g)

Un Art Book A4 da 150 pagine(che include illustrazioni esclusive, interviste e 4 racconti scritti dal writer-director Sunao Katabuchi)

Una spilla di 3cm

2 toppe con gli stemmi di Erusea e Usea

Ricordiamo che Ace Combat 7: Skies Unknown decollerà in Italia in versione fisica dal 17 gennaio 2019 per PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni digitali saranno disponibili dal giorno successivo, per poi arrivare anche su PC (tramite Steam) l'1 febbraio.

Per saperne di più sul titolo, vi lasciamo con la nostra Anteprima di Ace Combat 7: Skies Unknown basata sulla demo del Tokyo Game Show 2018.