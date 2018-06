Ace Combat 7 Skies Unknown: tanti nuovi dettagli sulle funzionalità e sulla storia

Bandai Namco Entertainment Europe è lieta di condividere nuovi dettagli sulle funzionalità e la storia di Ace Combat 7: Skies Unknown. I giocatori vivranno combattimenti aerei mozzafiato attraverso una grafica fotorealistica, inclusi cieli pieni di nuvole nello spazio tridimensionale.

Un realismo di questo tipo implica anche differenti condizioni climatiche che possono essere sfruttare per ottenere un vantaggio tattico. Manovre rischiose come l’attraversamento di nubi tempestose per spazzare via i velivoli nemici o evitare missili ostili fanno parte dell’azione strategica di Ace Combat 7: Skies Unknown. Grandi sfide attendono i giocatori che dovranno prevedere e gestire fenomeni meteorologici quali fulmini o la formazione di ghiaccio i quali potranno causare malfunzionamenti ai sistemi e ridurre la visibilità. Il gioco include alcuni dettagli come gocce d’acqua che scendono sul tettuccio dell’aereo.

Ambientato nel continente di Usea, lo stesso di Ace Combat 3 e Ace Combat 4, la storia gira intorno alla Seconda Guerra Continentale Useana che scoppia nell’anno 2019. I giocatori si uniranno alla Forza di difesa aerea di Osea per ritrovarsi coinvolti in conflitti nei quali sarà impossibile tracciare una linea netta tra buoni e cattivi. L’umanità dei personaggi e la lotta tra velivoli con equipaggio umano e quelli automatizzati faranno parte dell’intero arco narrativo.

Ace Combat 7: Skies Unknown offrirà anche nuove armi e controlli di volo. Ciò permetterà di sfruttare un’ampia gamma di tattiche, incluse nuove super-armi futuristiche e aerei come il solido A-10C Thunderbolt II, il caccia multifunzionale F-35C, così come l’aereo ad alte prestazioni Rafale M.

Il lancio di Ace Combat 7: Skies Unknown è previsto per il 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam. I giocatori di PlayStation 4 potranno giocare una compagna completa nella modalità standard e godersi un’esperienza esclusiva con caratteristiche sviluppate specificatamente per Sony PlayStation VR.