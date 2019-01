Ace Combat 7: strategie e consigli per dominare le battaglie nei cieli

Finalmente Ace Combat 7: Skies Unknown è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One (in arrivo anche su PC il primo febbraio), presentandosi come uno dei capitoli più completi e profondi della seria. In questa mini-guida vi daremo alcuni consigli per dominare nei combattimenti aerei.

Ecco alcuni accorgimenti da tenere a mente durante i combattimenti di Ace Combat 7:

Sarete bloccati solo su un nemico quando l' indicatore intorno a loro è rosso . Cercate di non sprecare i vostri missili.

intorno a loro è . Cercate di non sprecare i vostri missili. Quando sarete abbastanza vicini al nemico, un reticolo per la mitragliatrice apparirà sullo schermo. Allineatelo con il bersaglio per infliggere danni rapidi.

apparirà sullo schermo. Allineatelo con il bersaglio per infliggere danni rapidi. Usa le virate alte per cambiare rapidamente direzione e cogliere i nemici di sorpresa.

alte per cambiare rapidamente direzione e cogliere i nemici di sorpresa. La maggior parte degli aerei nemici può essere abbattuta con due missili standard. Se avete una buona mira, premete due volte il tasto Cerchio/B per eseguire una kill immediata.

Uno degli aspetti più importanti è la direzione verso cui sta volando il nemico. Potete vedere l'orientamento di un avversario sul radar posto in basso a sinistra. I nemici sono simboleggiati con delle piccole punte di freccia: ovunque siano puntate, è lì che stanno andando.

I migliori colpi da mettere a segno sono quelli contro gli aerei nemici che voleranno via da voi. I vostri missili hanno la capacità di seguire il bersaglio, ma non possono fare miracoli. Più è dritta la traiettoria del missile, maggiori saranno le probabilità di colpire l'avversario. Se il nemico sta volando dritto verso di voi, potrebbe essere rischioso sparare mentre vi passino vicino prima che i missili possano centrarli.

Potrebbe sembrare ovvio, ma la cosa migliore da fare, almeno per i nuovi giocatori, è quella di prestare molta attenzione al radar, scegliendo di volta in volta i bersagli più facili da colpire.