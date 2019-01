Ace Combat 7: il trailer di lancio italiano ci porta verso cieli sconosciuti

Bandai Namco Entertainment Europe annuncia l'uscita su PlayStation 4 e Xbox One di Ace Combat 7 Skies Unknown, titolo che mette i giocatori alla cloche dei più avanzati aerei da guerra mai creati.

Nella modalità Campagna, i giocatori potranno immergersi in un conflitto su scala mondiale, con solo una linea sottile che divide ciò che giusto da ciò che è sbagliato, e sperimentare eccezionali battaglie nei cieli. Nel Multiplayer, invece, ci si potrà sfidare in avvincenti partite tutti contro tutti per 8 giocatori oppure nel classico Team Deathmatch. Sarà inoltre possibile personalizzare il proprio aereo preferito con oltre 100 diversi potenziamenti per creare il velivolo più adatto ai propri bisogni.

Ace Combat 7 Skies Unknown sarà anche disponibile dall’1 febbraio per PC via Steam. I possessori di PlayStation 4 potranno giocare la campagna nella modalità classica e sperimentare un’esperienza esclusiva con specifiche missioni sviluppate appositamente per PlayStation VR.