Ace Combat 7: un trailer presenta i velivoli inclusi nel Season Pass

Bandai Namco Entertainment ha diffuso online un nuovo trailer dedicato ad Ace Combat 7: Skies Unknown, il più recente capitolo della sua serie incentrata sulla simulazione (arcade) di combattimenti aerei.

A partire da maggio, il Season Pass del titolo introdurrà a cadenza mensile nuovi contenuti, tra cui non potevano ovviamente mancare dei velivoli nuovi di zecca. Per la precisione, verranno aggiunti l'ADF-11F Raven (22 maggio), una versione del già noto aereo costruito in Erusea dotato di equipaggio; l'ADF-01 Falken (26 giugno), aereo da combattimento realizzato da North Osea Gründer Industries e considerabile come l'apice della tecnologia militare di Belka; ed infine l'ADFX-01 Morgan (31 luglio), un prototipo progetto dai Belka e portato alla luce dalle Forze Alleate. Ognuno dei DLC, inoltre, porterà in dote una quest inedita in cui potrete mettere alla prova i nuovi velivoli da combattimento.

Lasciandovi alla visione del trailer e della galleria di immagini che trovate rispettivamente in cima e in calce alla notizia, ricordiamo che Ace Combat 7: Skies Unknown è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco ha riscontrato un buon successo commerciale per Bandai Namco, riuscendo a registrare il miglior lancio in assoluto per la sua serie di appartenenza. Se foste interessati ad ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Ace Combat 7.