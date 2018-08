Ace Combat 7: un video gameplay ci mostra la sesta missione della campagna principale

Anche Ace Combat 7: Skies Unknown è presente in forma giocabile alla GamesCom 2018. La fiera tedesca ha aperto i battenti quest'oggi, e su Youtube sono comparsi i primi video gameplay della demo, in cui ci viene mostrata una piccola parte della campagna principale.

Nel video che trovate in apertura di notizia, dell durata di circa 11 minuti, potete osservare nello specifico la sesta missione della campagna, intitolata "Long Day", in cui, assieme alla nostra squadra, dovremo fare da esca e attirare le attenzioni del nemico. in questo tipo di missioni, non potremo effettuare il rifornimento di munizioni e il nostro obiettivo sarà totalizzare un determinato punteggio prima dello scadere del tempo.

Ace Combat 7: Skies Unknown sarà disponibile in Italia su PlayStation 4 e Xbox One in versione fisica a partire dal 17 gennaio 2019, e in edizione digitale dal 18 dello stesso mese. Gli utenti PC dovranno invece attendere qualche giorno in più, ovvero fino al primo febbraio. Il nuovo capitolo della serie sarà ambientato durante la Seconda Guerra Continentale di Usean, i giocatori indosseranno i panni di un membro dell'Unità Penitenziario, una forza militare formata interamente da criminali a cui verranno affidate pericolose missioni. Restate sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità della GamesCom 2018.