Ace Combat 7 vola su Nintendo Switch: data d'uscita per la Deluxe Edition

A cinque anni dal suo originale esordio su PlayStation 4, Xbox One e PC, Bandai Namco si prepara a riportare in scena il suo Ace Combat 7 Skies Unknown, questa volta attraverso un'apposita edizione pensata per Nintendo Switch.

Ace Combat 7 Skies Unknown Deluxe Edition sbarcherà sulla console ibrida di Nintendo il prossimo 11 luglio 2024 e si presenterà ricca di contenuti comprensivi del multiplayer fino a 8 giocatori visto nelle altre edizioni del gioco. Di seguito ecco cosa offre la Deluxe Edition di Ace Combat 7 per Switch:

Gioco Base

DLC con tre aerei e tre missioni extra

Part 1 "Ace Combat 7: Skies Unknown - ADF-11F Raven Set"

Part 2 "Ace Combat 7: Skies Unknown - ADF-01 FALKEN Set"

Part 3 "Ace Combat 7: Skies Unknown - ADFX-01 Morgan Set"

Part 4 "Ace Combat 7: Skies Unknown - Unexpected Visitor"

Part 5 "Ace Combat 7: Skies Unknown - Anchorhead Raid"

Part 6 "Ace Combat 7: Skies Unknown - Ten Million Relief Plan"

Music Player Mode

F-104C -Avril-

F-4E Phantom II

Tre skin per aerei prese dal passato della serie

Otto emblemi presi dal passato della serie

Con la nuova versione anche i giocatori Nintendo potranno sperimentare un gioco di successo per Bandai Namco: Ace Combat 7 ha venduto 5 milioni di copie in tutto il mondo, e ora si attende di scoprire se e quando un eventuale Ace Combat 8 diverrà realtà in futuro.