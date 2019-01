Ace Combat 7 vola verso nuovi orizzonti nella nostra Video Recensione

Skies Unknown rappresenta il miglior risultato possibile di una saga che ha deciso di restare ancorata alla sua eredità. Al netto dei suoi difetti, Ace Combat 7 è un prodotto trascinante, capace di regalare grandi soddisfazioni e di appassionare persino chi non ha mai provato esperienze di questo tipo.

Complessivamente, anche grazie ad un sistema di progressione e personalizzazione degli aerei che sostiene gli sforzi del giocatore, e ad un livello di difficoltà non rinunciatario, Ace Combat 7 si distingue come uno dei più convincenti episodi di una serie antica e gloriosa. La versione PlayStation 4 inoltre supporta PlayStation VR in una serie di missioni in Realtà Virtuale studiate appositamente per far risaltare le caratteristiche del visore Sony.

Per saperne di più sul nuovo gioco di Bandai Namco vi rimandiamo alla recensione di Ace Combat 7 ricordandovi che il titolo è disponibile da oggi su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X, dal primo febbraio anche su PC, via Steam.