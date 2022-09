Da Ace Combat 7 a Watch Dogs Legion: 10 giochi in sconto su Amazon da comprare subito

Continuano le offerte della Amazon Gaming Week, fino al 9 settembre è possibile acquistare una selezione di videogiochi a prezzo scontato, noi abbiamo selezionato dieci titoli in promozione ad un prezzo davvero conveniente, disponibili su Amazon Italia fino ad esaurimento scorte.

La nostra selezione include Ace Combat 7 a poco meno di 20 euro e Back 4 Blood Special Edition in versione Steelbook al prezzo di 9.99 euro, un prezzo davvero basso per un gioco recente che non ha però riscosso il successo sperato, pur con una accoglienza calorosa da parte di pubblico e critica.

Giochi in sconto su Amazon

Da citare anche la Gold Edition di Far Cry 6 a 23.99 euro, Watch Dogs Legion di Ubisoft a 19.99 euro, SIFU a 33.99 euro e Mortal Kombat 11 a partire da 14,99 euro. In aggiunta, Marvel's Guardians of the Galaxy a 20.99 euro e Batman Arkham Collection a 20 euro.