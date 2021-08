Ace Combat: Bandai Namco e ILCA annunciano l'arrivo di un nuovo capitolo della serie

In occasione delle celebrazioni per il 25° anniversario di Ace Combat, gli sviluppatori del popolare arcade dedicato ai combattimenti aerei hanno annunciato l'arrivo di un nuovo capitolo della serie attualmente in sviluppo.

L'annuncio di un nuovo Ace Combat è arrivato durante l'evento trasmesso sul canale YouTube ufficiale in occasione dei festeggiamenti per il 25° compleanno della serie. Il capitolo, il cui sviluppo è già iniziato, è nato dalla collaborazione tra il publisher Bandai Namco e lo sviluppatore ILCA, studio che già in passato aveva lavorato sulle cinematiche e sugli ambienti di Ace Combat 7: Skies Unknown e che è attualmente al lavoro sui remake per Nintendo Switch di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.

Il producer della serie Kazutoki Kono ha concluso le celebrazioni con una dichiarazione: "Più di ogni altra cosa, spero che i fan siano felici di sapere che un nuovo gioco è in sviluppo. Con questo nuovo staff stiamo creando un nuovo Ace Combat, una nuova era. Non so dove saremo tra 25 anni ma la serie Ace Combat continuerà e per tutti coloro che ci supportano e lavorano con me, continuerò a dare il massimo".

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione di Ace Combat 7: Skies Unknown.