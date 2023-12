Ace Combat, si pensa al futuro del brand: Bandai Namco è al lavoro su un nuovo gioco

Come visto poco più di un mese fa, Ace Combat 7 è arrivato a quota 5 milioni di copie vendute. In quell'occasione, così come nell'arco degli ultimi 4 anni dall'uscita dal gioco, ci siamo chiesti a più riprese quando sarebbe arrivato il seguito di Ace Combat 7 Skies Unknown, ma grazie a Bandai Namco è finalmente pervenuta una risposta alla domanda.

In occasione della pubblicazione della raccolta di auguri e anticipazioni sul futuro del gaming per molti designer, Kazutoki Koni ha dichiarato di star lavorando al prossimo capitolo di Ace Combat. Dopo il lungo supporto ad Ace Combat 7 con i caccia di Top Gun Maverick giunti lo scorso anno, è il momento di pensare al futuro del franchise. Purtroppo, non vi sono informazioni sull'avvenire, se non una generica comunicazione che è stata ugualmente sufficiente a riaccendere l'animo dei fan.

Come asserito dal suddetto Kazutoki Koni, "Stiamo lavorando a un nuovo gioco di Ace Combat. Mi dispiace davvero che sia passato così tanto tempo dall'ultima volta che abbiamo potuto condividere i nostri progressi, ma tutti i membri del team stanno lavorando sodo". L'invito alla community è quello di attendere ancora un po', prima di ricevere novità sull'avvenire della serie. Che il 2024 possa essere l'anno di Ace Combat?