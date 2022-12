Che ci fa Ace Ventura in The Witcher 3? Arriva l'esilarante crossover!

Sembra che uno dei più celebri personaggi interpretati da Jim Carrey ci stia prendendo gusto ad apparire all'interno dei kolossal targati CD Projekt RED. Dopo aver visto Ace Ventura all'interno di Cyberpunk 2077, tocca adesso a The Witcher 3 Wild Hunt essere stravolto da follia ed ironia.

Ancora una volta è il canale Youtube eli_handlbe_b a rendere Ace Ventura protagonista del gioco, prendendo il posto di Geralt di Rivia ed interagendo con i numerosi personaggi che popolano il mondo di The Witcher 3, reinterpretando alcune scene della storia grazie ad un miscuglio di dialoghi ripresi sia dal gioco che dalle pellicole degli anni '90 basate sul celebre personaggio.

Il risultato che viene fuori è in grado di strappare più di una risata proprio come accaduto con il mashup incentrato su Cyberpunk 2077: il merito è anche dell'ottimo lavoro svolto dal creatore, che è riuscito ad inserire in maniera convincente Ace Ventura nelle scene incluse nel video e dare in questo modo vita a battute e situazioni che ben si incastrano con i toni ed i ritmi delle conversazioni. E fa piacere notare come anche lo stesso Ventura sia un grande appassionato di Gwent, sottolineando quanto sia bravo con l'amato gioco di carte!

Dopo aver apprezzato uno dei crossover più improbabili ed esilaranti degli ultimi tempi, torniamo al futuro della serie: CD Projekt ha confermato che The Witcher Remake uscirà soltanto dopo The Witcher 4, dunque ci sarà da attendere ancora molto a lungo prima di poter mettere le mani sopra la riedizione della prima avventura dello Strigo.