Acer annuncia il laptop da gaming Nitro 5 con gli ultimi processori Intel Core i7 e i7+

ha presentato oggi l'ultima novità all'interno della propria serie di laptop da gaming, apprezzata per lo stile raffinato e per le prestazioni eccezionali rivolte al pubblico dei casual gamer.

Spinto dai più recenti processori Intel Core i7 e Intel Core i7+ di ottava generazione, il nuovissimo Nitro 5 da 15 pollici è ancora più veloce ed efficiente nella gestione dei thread ed offre agli utenti il massimo dell'adrenalina nel battersi con gli amici online.

"Acer è entusiasta di poter essere tra i primi ad offrire i nuovi processori Intel Core i7+ con il nostro nuovo notebook da gioco Nitro 5", ha dichiarato Jerry Hou, General Manager, consumer Notebook, IT Products Business di Acer. "Il nuovo Nitro 5 offre ad un prezzo abbordabile prestazioni eccezionali che superano le esigenze della maggior parte dei giocatori occasionali, ma anche degli utenti professionali che hanno bisogno di portare a termine il proprio lavoro in costante movimento".

"Questi ultimi Intel Core di ottava generazione dedicati al mondo mobile sono i nostri prodotti più prestanti, progettati per oltrepassare i limiti del gioco e della creazione dei contenuti. Nei nuovi Core i7 e i7+ riuniamo prestazioni da CPU di fascia alta, elevata reattività del sistema e tempi di caricamento istantanei grazie alla memoria di archiviazione Intel Optane e all'ultraveloce connessione di rete garantita dal Gigabit WiFi - il tutto all'interno di un laptop", ha affermato Chris Walker, Vice President, Client Computing Group e General Manager, Mobile Client Platforms di Intel. "Il nuovo Acer Nitro 5 racchiude tutte queste tecnologie in un design sbalorditivo".

Nato potente

Acer Nitro 5 include gli ultimissimi processori Intel Core i7 e Intel Core i7+ di ottava generazione. I nuovi chip offrono un design a sei core migliorato, un'enfasi su prestazioni di alto livello che fanno in modo che gli utenti non si perdano mai un fotogramma cruciale nel mezzo dell'azione, e la memoria di archiviazione Intel Optane che porta al massimo la reattività e al minimo i tempi di caricamento. La scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti consente un'esperienza grafica assolutamente coinvolgente grazie a operazioni di rendering più veloci, texture più rifinite e illuminazione dinamica che, insieme, permettono di stanare anche i nemici nascosti nelle ombre più fitte. Su Nitro 5 sono disponibili fino a 512 GB di memoria a stato solido NVMe PCIe che forniscono spazio in abbondanza per app e giochi e allo stesso tempo, tempi di avvio ultraveloci. Nitro 5 offre inoltre fino a 32 GB di memoria DDR4, che consuma il 20% in meno di energia rispetto alla memoria DDR3 e garantisce sessioni di gioco più efficienti. Una volta sul campo di battaglia, il software Acer NitroSense monitora lo stato della CPU/GPU, mentre la tecnologia CoolBoost regola le ventole per prestazioni ottimali.

Disegnato per vincere

Forte di un elegante texturing laser e di una sobria cerniera opaca, Nitro 5 vanta un look audace e raffinato che raramente si riscontra in un laptop da gioco. La cerniera rosso porpora si abbina magnificamente al design futuristico della tastiera retroilluminata, mentre il display IPS Full HD da 15,6 pollici riproduce immagini vivide e dai dettagli nitidi. Una webcam frontale ad alta definizione consente agli utenti di impostare le strategie di gioco con il resto del team mentre si preparano a scatenare il terrore nei rivali, o di festeggiare insieme dopo essersi assicurati la vittoria. Gli utenti possono anche trasmettere facilmente i giochi in diretta online con Mixer, accessibile direttamente dalla barra di gioco su Windows 10 semplicemente premendo contemporaneamente la combinazione tasto Windows + G.

Audio da paura e wireless Gigabit

Un comparto audio di alta qualità è una componente essenziale nel gaming. Per questo le tecnologie Dolby Audio Premium e Acer TrueHarmony fanno in modo che gli altoparlanti 3 accuratamente sintonizzati del dispositivo rivelino con accuratezza ogni eventuale minaccia che si fa strada nello scenario di gioco. Nitro 5 è dotato di un adattatore di rete Intel Wireless-AC 9560 2x2 802.11ac in grado di offrire prestazioni Gigabit che migliorano le esperienze di gioco, streaming e conferenza. Nella scocca sono incluse porte in abbondanza, tra le quali USB di tipo C, HDMI 2.0 e Gigabit Ethernet, in modo che gli utenti siano pronti per ogni missione, sia a casa che in viaggio.

Prezzi e disponibilità

Acer Nitro 5 sarà disponibile a maggio con prezzi di partenza di €999. Le specifiche, i prezzi e le disponibilità possono variare a seconda del paese. Per maggiori informazioni sulla disponibilità, le specifiche di prodotto e i prezzi in mercati specifici, si prega di contattare il più vicino ufficio Acer o www.acer.it.