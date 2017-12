Acer Gaming Pack: notebook Nitro 5, mouse Predator e tappetino in offerta speciale

Interessante offerta lanciata dasullo speciale, il bundle che comprende il notebook gaming, iled il relativo mousepad, il tutto proposto ad un prezzo decisamente interessante.

Inserendo gli articoli nel carrello attraverso la pagina della promozione sarà possibile godere di uno sconto pari a 237.76 euro, e portare a casa l'intero pacchetto a 951.04 euro anzichè 1.188.80 euro, un risparmio decisamente importante.

Il notebook per il gaming Nitro 5, infatti, ha da solo un prezzo di listino di 1.099 euro. A livello di specifiche tecniche, troviamo uno schermo da 15,6 pollici Full HD con aspect ratio di 16:9, processore Intel Core i5-7300HQ Quad-core 2,50 GHz, accompagnato da 16 gigabyte di RAM LPDDR4, hard disk da 1 terabyte ed SSD da 128 gigabyte, e scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1050 con 2 GB Memoria dedicata. A ciò si aggiunge anche il sistema audio Dolby Audio Premium che garantisce un audio mozzafiato da qualsiasi angolazione , ed ovviamente il modulo wireless 802.11.ac, accompagnato dalla tecnologia 2x2 MIMO. Il portatile include anche un sofisticato sistema di raffreddamento gestito dal sistema Acer CoolBoost.

Per quanto riguarda il mouse Predator, che ha un valore di mercato di 69,90 euro, siamo di fronte ad un mouse con sei tasti programmabili e sensore ottico. Infine, nel pacchetto è presente anche il mousepad per il gaming della stessa linea, che ha un costo di 19,90 euro. Un'offerta senza dubbio interessante, per portare a casa un kit completo per il gaming ad un prezzo contenuto. La promozione è valida solo per gli acquisti effettuati online tramite lo store di Acer per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte.