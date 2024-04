Acheron viaggia per lo spazio in un cosplay cosmico di Honkai Star Rail

Uscito nel 2023, Honkai Star Rail è la nuova hit dagli autori di Genshin Impact, riusciti a fare di nuovo centro con quello che è stato premiato con il titolo di miglior gioco mobile dello scorso anno. Il futuro è roseo per il free to play in salsa sci-fi, preso subito a cuore anche dalla community dei cosplayer.

Era difficile, quasi impossibile, ma Hoyoverse sono riusciti a replicarsi bissando il successo di Genshin Impact con una nuova hit fenomenale. Il team cinese ha catturato l'attenzione ancora una volta con un cast variopinto, ma questa volta in chiave spaziale. Da Kafka a Silver Wolf, le eroine di Honkai Star Rail sono ormai sotto gli occhi di tutti, onnipresenti alle fiere del settore.

Il primo anniversario di Honkai Star Rail è stato celebrato con la patch 2.1, che ha aggiunto tre nuovi personaggi e concesso ai giocatori dei pull gratuiti. Presto, avremo altre novità. Siamo solamente a poche settimane dal lancio dell'update 2.2 di Honkai Star Rail, di cui conosciamo già i primi dettagli.

Prima di voltare pagina, la cosplayer cguabinga ci meraviglia con una sua fedele interpretazione di Acheron, una vagabonda che afferma di essere una Galaxy Ranger. Il suo vero nome è sconosciuto e viaggia per il cosmo in solitaria, portando con sé unicamente la sua lunga spada. Dal carattere distaccato e taciturno, difficilmente estrae la sua lama dal fodero. In questo cosplay di Acheron da Honkai Star Rail osserviamo da vicino i suoi capelli argentei e il suo outfit scuro, mentre tra le mani impugna un ombrello di colore rosso.

