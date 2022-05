Achille in un Soulslike? Vi presentiamo Achilles Legends Untold!

Sempre più popolare, il genere dei Souls-like si presta ormai a innumerevoli declinazioni, che accolgono ora anche l'epica dell'antica Grecia e il mito di Achille.

Il leggendario eroe della Guerra di Troia narrata nell'Iliade è infatti pronto a imbracciare le armi e a dirigersi con passo rapido nell'universo di Achilles: Legends Untold. In sviluppo presso il team di Dark Point Games, l'Action RPG condurrà i giocatori al cuore dell'opera di Omero. La versione definitiva del titolo è attesa per il primo trimestre del 2023, ma nel frattempo gli sviluppatori hanno deciso di proporre il Soulslike in Accesso Anticipato su Steam.

Disponibile sullo store di casa Valve dallo scorso 12 maggio 2022, Achilles: Legends Untold ha accolto nel suo mondo il nostro Francesco Santin. Imbracciate le armi, la Redazione di Everyeye si è dunque dedicata alla scoperta delle potenzialità - e delle problematiche - che caratterizzano questo nuovo Action RPG, che ambisce a fondere mitologia greca e dinamiche di gameplay ispirate alle opere di FromSoftware e alla leggendaria saga di Diablo.



Per presentarvi le nostre prime impressioni su Achilles: Legends Untold, non poteva mancare la tradizionale video anteprima dedicata. Potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: cosa ve ne pare di questo progetto videoludico?