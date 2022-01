Achilles Legends Untold: l'Iliade incontra Diablo nel nuovo GDR soulslike

Gli sviluppatori indipendenti di Dark Point Games solleticano la curiosità degli appassionati di action ruolistici pubblicando lo Story Trailer di Achilles Legends Untold, un ambizioso soulslike che mutua da Diablo le meccaniche di gameplay e l'inquadratura dall'alto.

Il progetto di Legends Untold attinge a piene mani dalla mitologia greca per reinscenare i viaggi e le battaglie intraprese da Achille nell'Iliade. Partendo dal poema epico di Omero, la nuova software house polacca fondata e diretta da Pawel Waszak (ex CI Games, Mirage Interactive e Vivid Games) promette di offrire ai fan del genere un titolo basato su di una storia profonda e caratterizzato da un sistema di combattimento particolarmente violento.

Il nostro intrepido alter-ego potrà esplorare liberamente le ambientazioni e sfidare orde di soldati, mostri e chimere per bagnare la terra del sangue nemico eseguendo colpi di grazia "decapitanti" e mosse finali piene di smembramenti al rallentatore.

Nelle intenzioni delle fucine digitali polacche, Achilles: Legends Untold dovrebbe entrare in Early Access su Steam tra aprile e giugno 2022. Date un'occhiata alle immagini e ai video che trovate in cima e in calce alla notizia e fateci sapere che cosa ne pensate di questo ibrido in salsa mitologia tra Diablo e la trilogia di Dark Souls.