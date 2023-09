Achilles Legends Untold: il soulslike mitologico ha una data su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Diablo incontra l'Iliade con Achilles Legends Untold: dopo un anno trascorso in Early Access su Steam, l'eroe del soulslike mitologico si appresta a raggiungere la sua 'forma finale' su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'action ruolistico sviluppato da Dark Point Games sta quindi per approdare ufficialmente su PC e console in 'versione 1.0'. A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Legends Untold ci porta nell'Antica Grecia per farci indossare l'armatura di Achille.

L'eroe leggendario dell'Iliade di Omero dovrà fronteggiare i suoi nemici adottando un sistema di combattimento estremamente brutale, prova ne siano le numerose decapitazioni e gli smembramenti ricostruite dagli sviluppatori con una visuale simil-isometrica ispirata a Diablo.

Le battaglie reinscenate dalla software house polacca fondata da Pawel Waszak faranno da sfondo a una storia ricca di colpi di scena, o almeno questa è la promessa fatta dagli sviluppatori a tutti coloro che vorranno aiutare l'eroe omerico ad affrontare i suoi nemici a partire dal 2 novembre, con il lancio di Achilles Legends Untold su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Prima di lasciarvi al nuovo video propostoci dal team Dark Point, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra anteprima di Achilles Legends Untold, un action RPG soulslike di stampo mitologico.