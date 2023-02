L'acqua sarà super realistica in GTA 6: fisica pazzesca, si potrà anche fare surf?

Un leaker e insider molto vicino a Rockstar Games sostiene che GTA 6 avrà un sistema di simulazione dell'acqua estremamente realistico, in particolare per quanto riguarda la fisica ed il comportamento del liquido sulle varie superfici.

Rockstar Games avrebbe un team composto da almeno 20 ingegneri e programmatori che hanno lavorato per 3/4 anni solamente sulla simulazione e sulla fisica dell'acqua, con l'obiettivo di creare un sistema estremamente realistico, definito simile o superiore rispetto a WaveWorks di NVIDIA, non utilizzato da Rockstar poiché ritenuto troppo costoso per operazioni di rendering in tempo reale.

A quanto pare, gli sviluppatori puntano talmente tanto sull'ottima resa dell'acqua che avrebbero integrato in GTA 6 anche la possibilità di fare surf, anche se non è chiaro se questa idea sia al momento solo abbozzata o se effettivamente troverà spazio nel gioco completo.

Sappiamo ancora molto poco sul nuovo Grand Theft Auto, secondo un insider GTA 6 uscirà prima del previsto ma realisticamente l'uscita nel corso del 2023 è assolutamente impossibile, nel corso dell'anno potrebbe invece arrivare il primo trailer di GTA 6, con lancio del gioco previsto nel corso del 2024 o 2025, anche se secondo alcuni insider il 2024 sarà l'anno giusto per il lancio del nuovo kolossal di Rockstar Games.