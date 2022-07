Acquisizione Activision Blizzard, Microsoft minimizza: non danneggia la concorrenza

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft continua ad essere al centro dei riflettori. Dopo essere stata discussa dagli organi della Commissione Europea, questa manovra è stata difesa dalla stessa casa di Redmond all'interno di una lettera destinata alla Commerce Commission della Nuova Zelanda.

All'interno del comunicato, Microsoft ha minimizzato le conseguenze derivanti dalla manovra: secondo l'azienda americana, i titoli sviluppati da Activision Blizzard non hanno nulla di peculiare che possa renderli dei 'must have' per la concorrenza. Di conseguenza, la loro eventuale esclusività sulle console Xbox non arrecherebbe effettivamente danno agli utenti e al mercato in generale.

L'intenzione di Microsoft, prosegue il comunicato, non è assolutamente quella di escludere gli utenti delle altre piattaforme. Anzi, l'azienda americana continuerà a pubblicare i titoli targati Activision Blizzard sulle piattaforme Sony e Nintendo, onorando gli accordi commerciali già stipulati e aprendosi a nuovi altri.

Insomma, a dispetto di quanto si possa pensare, sembra che Microsoft non abbia effettivamente voglia di mettere su un monopolio. Voi che ne pensate?



E se una sola acquisizione non facesse già troppo rumore, sembra che la casa di Redmond sia intenzionata ad espandersi ancora. In occasione dell'ultimo report finanziario, i dirigenti del colosso americano hanno ribadito la loro volontà, citando testualmente, di "continuare a investire nell'acquisizione di nuove software house e di contenuti inediti".