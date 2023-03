Acquisizione di Activision, parla il CEO: comportamento 'deludente' da parte di Sony

Con l'approvazione dell'acquisizione di Activision Blizzard da parte delle autorità giapponesi, si fa sempre più concreta la possibilità di vedere concludersi la vicenda in maniera positiva per Microsoft.

In attesa che si pronuncino anche gli organismi antitrust di Unione Europea, USA e Regno Unito, le polemiche non accennano però a esaurirsi, anzi. Dalla dirigenza di Activision Blizzard, arrivano ora commenti piuttosto risentiti nei confronti di Sony e della figura di Jim Ryan. In una mail indirizzata ai dipendenti - e ottenuta dalla redazione di VGC -il CEO di Activision Bobby Kotick descrive come "deludente" il comportamento adottato dal colosso PlayStation.

Il riferimento è nello specifico a una serie di accuse mosse da Jim Ryan nel corso di una sessione di discussione con il CMA britannico. Durante l'incontro, il dirigente Sony avrebbe infatti criticato la proposta decennale di accordo avanzata da Microsoft in merito a COD, evocando la possibilità di vedere in futuro pubblicate su console PlayStation versioni di Call of Duty volutamente infarcite di bug ed errori. Un'accusa che il CEO Activision ha rigettato con forza: "Sappiamo tutti che i giocatori appassionati sarebbero i primi a ritenere Microsoft responsabile [...] E tutti noi lavoriamo duramente per offrire i migliori giochi possibili".



Se ciò non bastasse, nel corso delle discussioni relative all'acquisizione tenutesi in quel di Bruxelles, Jim Ryan avrebbe ulteriormente dimostrato scarsa disponibilità. Queste le parole del dirigente riportate da Lulu Cheng Meservey, CCO di Activision Blizzard: "Non voglio un nuovo accordo su Call of Duty, voglio semplicemente bloccare la vostra acquisizione". Proprio in riferimento a tali parole, Kotick ha dichiarato di aver trovato l'atteggiamento "deludente da parte di un partner trentennale", ma di non essere intenzionato a lasciare che l'attuale dirigenza Sony rovini il rapporto creatosi nel tempo tra Activision e il mondo PlayStation.