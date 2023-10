Dopo l'acquisizione di Activision, Xbox ha ora 17 IP da un miliardo di dollari

Con l'acquisizione del colosso Activision Blizzard King, Microsoft possiede in catalogo almeno 17 proprietà intellettuali del valore di oltre un miliardo di dollari l'una, a dirlo è Phil Spencer nel messaggio che annuncia la promozione di Sarah Bond, ora presidente di Xbox.

Spencer parla di "oltre 13 franchise da un miliardo di dollari" citando Candy Crush, Diablo, Halo, Warcraft, Elder Scrolls e Gears of War, tuttavia secondo le statistiche di TweakTown, i franchise miliardari in possesso di Microsoft sarebbero ben 17, alcuni prodotti da Xbox Gaming e altri acquisiti dopo aver comprato Bethesda, Zenimax e Activision Blizzard King.

Xbox Game Studios

Sono almeno sei le IP Microsoft che hanno generato almeno un miliardo di dollari ciascuna, dati aggiornati al 2019.

Halo

Minecraft

Forza

Age of Empires

Flight Simulator

Gears of War

Activision Blizzard King

In questo caso sarebbero almeno otto i franchise miliardari:

Call of Duty

Candy Crush

Warcraft

Diablo

Overwatch

Guitar Hero

Tony Hawk

Crash Bandicoot

TweakTown non è del tutto sicura che Crash Bandicoot abbia raggiunto il miliardo di dollari di incassi, aggiungiamo noi che questo risultato potrebbe invece essere stato raggiunto dalla serie Spyro + Spyro Skylanders prima della chiusura.

ZeniMax

In questo caso si parla di tre franchise miliardari, ovvero The Elder Scrolls, Fallout e DOOM, con la possibile aggiunta di Starfield, pensato per diventare una serie di successo nel corso dei prossimi anni.