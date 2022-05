L'acquisizione di Bungie da parte di Sony potrebbe slittare di almeno sei mesi?

Come riportato nei giorni scorsi, la FTC ha aperto una inchiesta sull'acquisizione di Bungie da parte di Sony, l'ente vuole vederci chiaro per capire se la manovra da 3.6 miliardi di dollari è stata effettuata rispettando la regolamentazione in materia.

Fino a qui nulla di troppo strano, del resto era ovvio che una acquisizione di così ampia portata attirasse l'attenzione della Federal Trade Commission e lo stesso è accaduto anche nel caso dell'acquisizione di Bethesda e Zenimax da parte di Microsoft.

Come riportato da The Information, i controlli della FTC potrebbero protrarsi a lungo e portare ad uno slittamento nel completamento delle pratiche burocratiche, a conti fatti l'acquisizione potrebbe essere completata con un ritardo di circa sei mesi sulla tabella di marcia e in questo tempo anche altre acquisizioni da parte di Sony potrebbero essere messe in stand-by per evitare ulteriori problemi.

Notizia da non sottovalutare poiché sembra che Sony sia interessata a comprare Square Enix, sicuramente per una cifra superiore rispetto a quella pagata per Bungie. Jim Ryan ha confermato più volte che la compagnia continuerà ad acquisire altre realtà per potenziare la propria offerta, tuttavia le indagini della Federal Trade Commission potrebbero rallentare le operazioni del colosso giapponese, restiamo in attesa di conoscere gli esiti dei controlli.