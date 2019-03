Acquisizione da parte di Sony? Take-Two non commenta; emergono chiarimenti da Joel Kulina

Poche ore fa, in giornata odierna, mercoledì 13 marzo, la Comunity Videoludica è stata completamente spiazzata dal diffondersi di voci e indiscrezioni indicanti come possibile un'acquisizione di Take-Two da parte di Sony.

Una notizia diffusasi rapidamente a macchia d'olio in seguito ad alcune osservazioni riportate dal portale economico MarketWatch. Queste ultime paiono infatti mettere in correlazione un recente incremento del valore delle quote azionarie di Take - Two Interactive, pari a circa il 5,19%, con una possibile volontà di Sony di acquisire la Compagnia. Come prevedibile, tale eventualità, per quanto ad ora assolutamente non confermata, ha gettato rapidamente scompiglio all'interno della Community videoludica.

Per cercare di fare chiarezza, la Redazione di Games Industry ha cercato di ottenere un commento diretto in merito a tali indiscrezioni da parte delle stesse Take - Two, alla quale fanno capo IP quali GTA o Red Dead Redemption 2 e Sony. Sembra tuttavia che questo tentativo non abbia contribuito a rendere più limpida la situazione. Da parte della prima sarebbe infatti giunta la seguente risposta: "Come consuetudine, non offriamo commenti in merito a rumor o speculazioni". Nel momento in cui scriviamo, invece, Sony non avrebbe ancora fornito una risposta.



Games Industry ha raggiunto per chiarimenti anche lo stesso Joel Kulina, il quale si sarebbe dichiarato sorpreso dall'attenzione generatasi, definendo le voci circolanti come "semplici speculazioni di mercato non confermate". Una faccenda che permane dunque ancora come decisamente confusa e che coinvolge rumor, in merito ai quali, lo ribadiamo, non vi sono ad ora alcun tipo di conferme ufficiali.