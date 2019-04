Acquista Days Gone e vinci una Ducati Scrambler unica e personalizzata!

L'uscita di Days Gone si avvicina. Per l'occasione, Sony Interactive Entertainment, in collaborazione con Scrambler Ducati, lancia un esclusivo concorso rivolto a tutti i fan del gioco.

Acquistando una copia del titolo, in formato fisico o digitale, i videogiocatori potranno partecipare all'estrazione di una esclusiva moto Scrambler Ducati Desert Sled, con componenti uniche e personalizzate a tema Days Gone, realizzata dal customizzatore Officine Mermaid di Milano. Un’occasione imperdibile per il fortunato vincitore che potrà così saltare in sella e vivere un’esaltante esperienza nello stile di Deacon St. John.

"Siamo fieri di offrire quest’esclusiva opportunità agli appassionati del mondo PlayStation, resa possibile dalla collaborazione con Scrambler Ducati" ha dichiarato Raffaele Zeppieri, Direttore Marketing di Sony Interactive Entertainment Italia. "I nostri più sentiti ringraziamenti vanno a questo brand iconico, simbolo di libertà ed eleganza, che ha fatto la storia del motociclismo in Italia”.

Il concorso avrà la durata di un mese, dal 26 aprile al 26 maggio 2019. Per partecipare sarà necessario aver acquistato o pre-ordinato una copia del videogioco, in una delle edizioni italiane disponibili: Edizione Standard, Special Edition, Collectors Edition o Digital Deluxe Edition. L’utente dovrà poi registrarsi sul sito ufficiale, accedere alla sezione “Home” e seguire le istruzioni lì riportate.

Il primo estratto riceverà, oltre alla speciale Scrambler Ducati Desert Sled, l’invito per due persone a partecipare alla prossima Milan Games Week, che si svolgerà a Milano dal 27 al 29 settembre 2019, durante la quale sarà proclamato vincitore ufficiale del concorso. Ma i premi non finiscono qui: saranno infatti estratti altri dieci concorrenti, ai quali spetterà un abbonamento di tre mesi a PlayStation Plus.