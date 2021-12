Acquista GTA 5 da Gamelife e ricevi $1,25 milioni da spendere in GTA Online

Avete già pensato a cosa regalarvi per Natale? Se non riuscite più a resistere al fascino criminale di San Andreas e state valutando l'acquisto di Grand Theft Auto 5, allora vi conviene dare un'occhiata a questa nuova promozione esclusiva di Gamelife.

In occasione delle festività natalizie del 2021, acquistando da Gamelife una copia di Grand Theft Auto 5 per PlayStation 4 o Xbox One al prezzo di 29 euro, riceverete in regalo ben 1.250.000 GTA$ da spendere liberamente in GTA Online, la componente multigiocatore inclusa in ogni copia del gioco di Rockstar Games. Potrete utilizzare la valuta di gioco per acquistare qualsiasi cosa vorrete, dagli appartamenti ai vestiti per il vostro gangster personalizzato, passando per i veicoli e le rispettive modifiche. Nulla vi vieterà inoltre di recarvi al Casinò & Resort Diamond per tentare la fortuna alle slot machine...

Se siete interessati, potete dirigervi sul sito ufficiale di Gamelife per approfittare della promozione. La catena offre anche uno sconto su Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition, raccolta contenente i tre capitoli dell'era PS2 (GTA 3, Vice City e San Andreas) acquistabile a 55 euro invece di 61 euro nelle versioni per PlayStation, Nintendo Switch e Xbox.