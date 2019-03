Acquista Hearthstone L'Ascesa delle Ombre con gli Amazon Coins e risparmia

È finalmente arrivato il momento di giocare ad Hearthstone L'Ascesa delle Ombre e farlo tramite Amazon Appstore è la soluzione migliore. Grazie all’offerta di Amazon Coins disponibile per il titolo, i giocatori potranno ottenere sconti incredibili usufruendo del Megapack e del Normal Pack.

Gli Amazon Coins sono la moneta virtuale di Amazon che ti permetterà di risparmiare con gli acquisti in-app che effettuerai per i tuoi giochi preferiti su Amazon Appstore. Di seguito, link e prezzi:

Ottieni il Megapack per 65€ invece di 80€ acquistando questi pack

Ottieni il Normal Pack per 40€ invece di 50€ acquistando questo pack

5000 Coins Pack a 40 euro

Ognuno di questi pack è disponibile per ogni giocatore e può essere acquistato una sola volta. Giocare sul tuo dispositivo Android non è mai stato così facile. Di seguito una semplice guida per installare l’Amazon Appostore sul vostro dispositivo e avere accesso a tante fantastiche offerte:

Nel menu Impostazioni telefono, premere Sicurezza o Applicazioni (a seconda del dispositivo) e verificare la presenza di ‘origini sconosciute’ confermando con OK. Scarica l'applicazione tramite il link qui e segui le istruzioni. Quindi aprire l'applicazione Download, scegliere il file Amazon_App.apk e premere Installa.

Una volta completata l'installazione, dovrai solo scegliere il tuo gioco preferito, cliccare sul banner "Iscriviti subito per ottenere un rimborso del 10% sugli acquisti", et voilà, il gioco è fatto.