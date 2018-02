Acquista un PC pre-assemblato con grafica Radeon e ricevi gratis Far Cry 5

A partire da oggi i giocatori potranno ottenere una copia gratuita dicon l’acquisto di sistemi pre-assemblati selezionati basati su Radeon RX Vega 64, Radeon RX Vega 56 o Radeon RX 580.

AMD ha lavorato a stretto contatto con Ubisoft per garantire ai giocatori di Far Cry 5 una qualità d'immagine eccezionale, frame rate incredibilmente alti e bassa latenza. Il gioco supporterà diverse delle funzionalità avanzate offerte da Radeon RX Vega, tra cui:

Rapid Packed Math - Raddoppia la velocità di elaborazione per consentire una velocità di calcolo maggiori su GPU Vega

Shader Intrinsics - Consente l'accesso diretto dal gioco all’hardware su schede Radeon RX per ottenere prestazioni migliori dalla GPU

Radeon FreeSync 2 – Garantisce una bassa latenza e un’alta luminosità oltre ad un'ampia gamma di colori in High Dynamic Range (HDR) per display PC

Al momento dell'acquisto di un PC pre-assemblato con grafica Radeon (aderente alla promozione) i giocatori riceveranno un codice promozionale di Far Cry 5 per la loro libreria Uplay, sarà quindi sufficiente visitare il sito per riscattarlo. Il periodo promozionale inizia oggi 27 febbraio, e scade il 20 maggio 2018. Gli utenti potranno riscattare il gioco gratuitamente a partire dalla data di uscita di Far Cry 5 fissata per il 27 marzo.